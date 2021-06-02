В Карелии продолжают регистрировать смерти от коронавируса

Еще три смерти от COVID-19 подтверждены за минувшие сутки в Карелии.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, за сутки зарезервировано три смерти от коронавируса. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии увеличилось до 557.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 57 жителей республики. Из них 54 человека — заболевшие, 17 имеют симптомы средней тяжести, один пациент – тяжелый.

В стационарах с коронавиурсом находится 351 человек, включая 6 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 47492 человека.

За сутки выздоровели еще 125 человек. Всего выписано по выздоровлению 45678 пациентов.

Накануне число умерших больных от COVID-19 в Карелии за сутки также увеличилось на три человека.