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В Карелии продолжают умирать больные пневмонией

Новости. Общество
09:40, 09 Октября 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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В минувшие сутки от внебольничной пневмонии скончалась 73-летняя женщина, сообщили в оперштабе Карелии.

Еще 9 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1431 пациент, 80 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончалась 73-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Комментарии

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Off
2020-10-09 10:38:17
А как триумфально проголосовали..парад пафосный провели ..
Клим
2020-10-09 10:35:50
"В Карелии продолжают умирать больные пневмонией"
и это абсолютно никого во власти не интересует . их черепушки забиты короновирусом и борьбой с людьми , придумыванием всяких ограничений и прочей лабуды .
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