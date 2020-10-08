"В Карелии продолжают умирать больные пневмонией"

В минувшие сутки от внебольничной пневмонии скончалась 73-летняя женщина, сообщили в оперштабе Карелии.

Еще 9 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1431 пациент, 80 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончалась 73-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.