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В Карелии продолжаются плановые ремонты энергообъектов 

Новости. Общество
11:01, 26 Сентября 2022
фото: © АО «Прионежская сетевая компания»

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АО «Прионежская сетевая компания» предупреждает потребителей о возможных отключениях

В рамках выполнения Ремонтной программы на 2022 год энергетики продолжают работы по повышению надежности подачи электроэнергии потребителям.

В связи с этим временные отключения с 26 сентября по 2 октября возможны:

Сегежский муниципальный район:

— С 26 по 29 сентября с 13.00 до 16.00. Окрестности г. Сегежа: СОТы «Зимний», «Колосок», «Ранта», «Бытовик», «Сосновый бор», «Рябина», «Брусника».

— 27 сентября с 9.00 до 11.00. Окрестности г. Сегежа: СОТы «Рябина», «Ягода».

— 29 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Лососий Порог: СОТ «Майгуба–1».

Кемский муниципальный район:

— 26 сентября с 9.30 до 17.00. Поселок Панозеро.

— 26 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 6, 4-45), Слободская (дома 1, 3).

— 27 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Ленина (дома 42-56, 59-83, 47-57).

— 27 сентября с 8.00 до 8.30 и 18.00 до 18.30. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 10, 16, 17, 18, 20, 24).

— 28 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Береговая (дома 1, 4, 5).

— 29 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Поморская, Ленина (дома 44, 46, 48).

— 30 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Шоссе 1 Мая (дома 18-29, 26-46, 35-95). Переулок Дорожный (дома 1, 3, 5, 7, 9).

Питкярантский муниципальный район:

— 23 сентября с 10.45 до 17.00. Поселок Харлу.

Олонецкий муниципальный район:

— 27 сентября с 9.00 до 11.00. Город Олонец: улица Онежская. Переулок Онежский.

— 27 сентября с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 20 — 31-А), здание водоносной станции.

— С 28 по 30 сентября с 9.00 до 9.30 и 16.00 до 16.30. Город Олонец: улицы Первомайская (дома 17-25), Привокзальная, Коммунальная, Титова (дома 17-30), Луначарского (дома 15-19), Майская (дома 1-11), Пролетарская (дома 10, 12, 14, 19, 21, 23, 24, 25), Железнодорожная, Студитова, Карла Либкнехта (дома 20-35). Переулок Карла Либкнехта, Красногвардейский (дома 1-5), Кирпичный. Здание железнодорожного вокзала. Деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая. 

— С 28 по 30 сентября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 36-86), Сказочный тупик. Переулки Кирпичный (дома 2, 3, 4, 6), Красногвардейский (дома 6, 8), Больничный.

Муезерский муниципальный район:

— С 26 по 28 сентября с 14.00 до 19.00. Поселок Суккозеро.

— 26 и 27 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Молодая гвардия, Мира, Антикайнена, Гористая. Переулок Муезерский.

Прионежский муниципальный район:

— 26 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: ТП-155 Комисаров.

— 26 сентября с 10.00 до 13.00. Деревня Уя.

— 26 сентября с 11.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Пионерская.

— 27 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец ПМУСП «Мемориал» (кладбище); станция Деревянка: улицы Привокзальная, Новинка, Мира, Заречная. Переулки Радужный, Садовый, Школьный. Здания хлебопекарни, детского сада № 19 «Солнышко», модульной котельной; ООО ТД «Северянка».

— 27 сентября с 10.00 до 15.00. Деревня Таржеполь.

— 27 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Пяжиева Сельга: улицы Железнодорожная, Поселковая, Пяжиева, Почтовая.

— 27 и 28 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: «Карельская деревня», СТ «Верховье-2».

— 28 сентября с 9.00 до 17.00. Станция Деревянка: улицы Привокзальная, Новинка, Мира, Заречная, Свободы, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Посадочная, Советская, Кирпичная, Поселковая, Почтовая, Молодежная, Гористая, Нагорная, Железнодорожная, Ключевая. Переулки Радужный, Садовый, Школьный, Лесной, Ручейный, Дорожный. Здания хлебопекарни, детского сада № 19 «Солнышко», модульной котельной, ООО ТД «Северянка».

— 28 сентября с 10.00 до 6.00. Деревня Порожки; местечки Сургуба и Намоево.

— 29 и 30 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улица Петрозаводская (дома 35, 37, 39, 40, 41, 42).

— 29 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СОТ «Природа»; местечко Хутор: улицы Хутор, Озерная, Цветочная.

Пряжинский национальный район:

— 27 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная, Гусева, Титова, Вокзальная, Заводская, Шоссейная, Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный, Виданский.

— 30 сентября с 10.00 до 15.00. Местечко Падозеро: 33 км.

— 30 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Пушкина, Гуркина, Усадебная.

Петрозаводский городской округ:

— 25 сентября с 10.00 до 14.00. Местечки Зимник, Бараний Берег, Лазурный.

— 27 сентября с 9.00 до 13.00. Город Петрозаводск: Первомайский проспект (дом 3).

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