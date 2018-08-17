В Карелии продолжаются поиски залежей алмазов

АО "Северо-Западное ПГО" (входит в государственный холдинг Росгеология) завершило этап полевых работ по поиску коренных алмазов в Лоухском районе Карелии.

Работы проводились на Зареченско-Соколоозерской площади.

"В результате детальными наземными исследованиями заверено 84 аномалии, - рассказал управляющий директор АО "Росгеология" Олег Васин. - Кроме того, выполнены сопутствующие топогеодезические работы по разбивке площадей и профилей, а также вынос в натуру и закрепление на местности пунктов геофизических наблюдений".

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