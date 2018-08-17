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Новости. Экономика
12:23, 17 Августа 2018

В Карелии продолжаются поиски залежей алмазов

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АО "Северо-Западное ПГО" (входит в государственный холдинг Росгеология) завершило этап полевых работ по поиску коренных алмазов в Лоухском районе Карелии.

Работы проводились на Зареченско-Соколоозерской площади.

"В результате детальными наземными исследованиями заверено 84 аномалии, - рассказал управляющий директор АО "Росгеология" Олег Васин. - Кроме того, выполнены сопутствующие топогеодезические работы по разбивке площадей и профилей, а также вынос в натуру и закрепление на местности пунктов геофизических наблюдений".

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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йошкин кот
2018-08-17 14:23:04
у нас в республике - аномалия повсеместная. поищите в банковских ячейках, там проще и комфортнее проводить изыскания
Горожанин
2018-08-17 13:57:10
По фильму "Ширли - мырли": "Найдем алмаз - и всей страной на Канары!"
однозначно
2018-08-17 13:18:12
Одобряю. Это положительно скажется на росте благосостояния карельцев и рабочие места опять же. И налоги в муниципальный бюджет.
Мизантроп
2018-08-17 12:33:16
По секрету, в р.Кереть есть жемчуг и золотишко водится. А какакя там рыба, оооооо.....
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