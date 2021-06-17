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В Карелии продолжат повышать качество жизни вепсов в местах их традиционного проживания

Новости. Общество
16:35, 18 Июня 2021
фото: © Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия

Реализация мероприятий Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов будет продолжена, сообщили в правительстве Карелии.

Одной из важных сфер деятельности правительства Карелии является содействие устойчивому социально-экономическому и этнокультурному развитию коренного малочисленного народа Российской Федерации – вепсов, проживающих на территории Шокшинского, Шелтозерского и Рыборецкого вепсских сельских поселений Республики Карелия.

С 2009 года республика получает субсидии из федерального бюджета на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

В рамках Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации за последние 4 года в бюджет Республики Карелия привлечено более 15,7 млн. рублей из федерального бюджета на поддержку экономического и социального развития вепсов, которые направляются на поддержку общин вепсов, развитие сферы образования и культуры, медицинского обслуживания, модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания вепсов.

В целях дальнейшей реализации Концепции правительством республики утвержден план мероприятий на 2021-2025 годы, включающий в себя мероприятия, способствующие повышению качества жизни вепсов в местах их традиционного проживания, созданию условий для улучшения демографических показателей, повышению доступа к образовательным услугам с учетом их этнокультурных особенностей, сохранению культурного наследия и развитию межрегионального сотрудничества. Мероприятия плана направлены на обеспечение реализации прав вепсов на рыболовство и охоту в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, прав на бесплатную заготовку древесины для собственных нужд, поддержку общин вепсов, обеспечение вепсских сельских поселений интернетом и цифровым эфирным телевизионным вещанием.

Ключевым направлением плана является создание условий для улучшения демографической ситуации среди вепсского населения: развитие мобильных форм медицинской помощи и повышение доступности скорой медицинской помощи в вепсских сельских поселениях, а также проведение диспансеризации взрослого и детского населения, мониторинг наркологической ситуации.

Также предусмотрено проведение этнокультурных мероприятий, издание литературы, поддержка этнокультурных парков, повышение доступа коренных малочисленных народов к образовательным услугам, поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организации, осуществляющих деятельность в сфере развития вепсского языка и традиционной культуры.

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