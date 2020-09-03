Новые школы и детские сады продолжают строить в Карелии

На итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия, в частности, обсуждался вопрос развития в регионе сфер образования и спорта.

Как сообщил Глава республики Артур Парфенчиков, за последние шесть лет в Карелии открыто 14 новых детских садов. В результате полностью ликвидирована очередь для детей от трех до семи лет. К уровню 2013 года, когда начала действовать Государственная комиссия по подготовке к 100-летию республики, доступность мест для детей до трех лет увеличилась практически вдвое, по итогам прошлого года она составила почти 90 процентов.

Первого сентября открылся новый детский сад в Петрозаводске на 300 мест. Активно ведется строительство новых объектов и подготовка к нему в городах Петрозаводск и Сортавала, поселках Шуя, Заозерье, Чална, и других населенных пунктах.





Строятся две школы − в Петрозаводске на 1350 мест и в Кеми на 1200 мест.

"Планируем строительство еще четырех школьных зданий в трех районах республики", − отметил глава республики, напомнив о том, что ранее современная школа открылась в поселке Ледмозеро, а в столице Карелии появилось Президентское кадетское училище.







На 70 процентов обновлен школьный автопарк, учебные заведения получили 80 новых автобусов. В 73-х общеобразовательных организациях модернизированы пищеблоки. Улучшена спортивная инфраструктура в 122 сельских школах.





Современные сооружения для занятий физкультурой и спортом появились в разных районах Карелии. Это, например, плавательный бассейн на улице Хейкконена и ледовый комплекс "Луми" в Петрозаводске, лыжно-биатлонные комплексы "Костомукша" и "Курган", физкультурно-оздоровительные комплексы в Петрозаводске, Питкяранте, Сортавала и Суоярви, центр спортивной гимнастики в Петрозаводске и крытые хоккейные площадки в Кеми и Сегеже.





"С 2013 года реконструированы и построены 53 спортивных объекта на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Не могу не отметить оказанную нам поддержку в решении вопроса о создании федерального государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге", − сказал Артур Парфенчиков.







Как результат этой работы − доля жителей Карелии, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась более чем в два раза.