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В Карелии проходят контрольные мероприятия по соблюдению антиковидных ограничений

Новости. Общество
13:05, 07 Октября 2020
фото: © Минэкономразвития Карелии
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Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия продолжает проводить мониторинг объектов розничной торговли и общественного питания.

По поручению главы Республики Карелия рабочей группой министерства экономического развития и промышленности Карелии с участием сотрудников полиции накануне  проведён мониторинг магазинов в Петрозаводске по соблюдению требований, установленных распоряжением главы Республики Карелия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19). Проверены отдельные торговые объекты, реализующие продовольственные товары и объекты общественного питания.

В ходе рейда проверяющие удостоверились, что ряд объектов соблюдают предъявляемые требования. Например, в  кафе "У Марифа" и магазине "Олония" все необходимые эпидемиологические требования были соблюдены, нарушений не выявлено.

Вместе с тем, в некоторых магазинах выявлены нарушения, которые могут способствовать распространению коронавирусной инфекции в Петрозаводске. Так, в магазине розничной продажи пива "Солодов" сотрудник осуществлял  непосредственное взаимодействие с посетителями без средств индивидуальной защиты (перчатки, очки или лицевые защитные экраны).

По выявленному нарушению составлен акт, по которому будут приняты меры реагирования в рамках КоАП РФ.

Министр экономики Олег Ермолаев отметил: "В настоящее время сложилась судебная практика, когда злостных нарушителей уже привлекают к ответственности в виде штрафа. Всего уже было рассмотрено и вынесено решений более чем на 2 миллиона рублей, в большей степени в отношении крупных федеральных сетей. Их штрафы составляли от 500 000 рублей и больше".

Отметим, что по результатам проверок продовольственных магазинов карельское управление Роспотребнадзора составило 34 протокола об административной ответственности. По 24 протоколам суды уже вынесли решения о привлечении к административной ответственности: на каждый магазин, где были выявлены нарушения, наложены штрафы по 100 тысяч рублей. В итоге общая сумма штрафов составила 2,4 млн рублей.

Основными нарушениями является несоблюдение сотрудниками предприятий требований об использовании средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, очков или лицевых экранов).

Мониторинг объектов торговли в регионе будет продолжен в связи с ростом количества заболеваний новой коронавирусной инфекцией и необходимостью обеспечения неукоснительного соблюдения санитарных требований всеми хозяйствующими субъектами.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-07 13:50:19
Я это воспринимаю не как контрольные мероприятия, а как контрольный чёс, с целью пополнения бюджетной казны.
Штази
2020-10-07 13:23:37
С такими жуткими суммами штрафов потом удивляемся, с чего это предприниматели банкротятся и налоги не платят.
Гость
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