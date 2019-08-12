В частной бане в Карелии произошел пожар

Пожар произошел 11 августа в поселке Салми, сообщили в МЧС Карелии.

В 23.40 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района привлекались для ликвидации пожара в частной бане в п. Салми на ул. Чехова, у д. 15. В 23.55 пожар ликвидирован.

Сгорела кровля на площади 18 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.