В Карелии произошел пожар в частной бане

Баня загорелась в поселке Ласанен ночью 18 июля, сообщили в МЧС Карелии.

В 00.31 пожарно-спасательное подразделение Лахденпохского района привлекалось для ликвидации пожара в частной бане в п. Ласанен на ул. Дачная. В 00.45 пожар ликвидирован.



Причина – неправильное использование печи.



Площадь повреждения – 2 кв м.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.