В Карелии произошел серьезный пожар

Новости по теме
Загрузка...
К тушению деревянного дома привлекались 20 пожарных, сообщили в МЧС Карелии.
Во вторник, 4 июня, в 18.07 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района в составе 20 человек привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в Заозерье на ул. Лесной. В 19.25 пожар ликвидирован.
Дом сгорел полностью.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.06.2019, 09:35
30.05.2019, 10:15
30.05.2019, 13:10
29.05.2019, 13:45
Аналитика
04.06.2019 14:02
Капитал
С реализацией нацпроектов во многих регионах России возникли неприятные сложности, и Карелия – не исключение.
03.06.2019 09:41
30.05.2019 15:20
Чтиво
04.06.2019 07:27
Без политики
В минувшую субботу в селе Деревянное собрались 11 команд практически со всех школ Прионежского района, чтобы разыграть между собой Кубок АО "Прионежская сетевая компания".
31.05.2019 17:20
31.05.2019 14:36
30.05.2019 10:59
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии