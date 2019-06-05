В Карелии произошел серьезный пожар

К тушению деревянного дома привлекались 20 пожарных, сообщили в МЧС Карелии.

Во вторник, 4 июня, в 18.07 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района в составе 20 человек привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в Заозерье на ул. Лесной. В 19.25 пожар ликвидирован.

Дом сгорел полностью.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.