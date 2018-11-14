В Карелии произошло ДТП с участием трех автомобилей

Авария произошла в Кемском районе на трассе "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

7.20 на трассе "Кола" 13 ноября 45-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115 совершил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Mitsubishi Lancer, после чего автомобиль ВАЗ наехал на стоящий грузовой автомобиль Volvo.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, ему была оказана медицинская помощь.