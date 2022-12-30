Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

Смертельное ДТП произошло утром 6 января в Пряжинском районе Карелии.

В пятницу, 6 января, в 9.52, пожарным Пряжинского района поступила информация о столкновении двух легковых автомобилей на 387 километре трассы Р-21 «Кола».



Спасателям пришлось вырезать пострадавших из покореженных авто. По данным паблика «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району», в ДТП погибли два человека, травмы получили трое.























