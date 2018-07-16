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Новости. Политика
14:29, 16 Июля 2018

В Карелии пройдет еще один митинг против повышения пенсионного возраста

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Акцию в Беломорске проведут местные профсоюзные активисты.

Беломорские активисты профсоюза работников жизнеобеспечения совместно с координатором Союза организаций профсоюзов Карелии в Беломорском районе Василием Куслием проведут акцию протеста против повышения пенсионного возраста, сообщает пресс-служба карельских профсоюзов. Об акции, которая состоится 28 июля на морошковой поляне в 12.00, уже уведомлена городская администрация. Возражений нет. Митинг заявлен на 50 человек.

Напомним, что общественность Карелии дважды высказала несогласие с предлагаемым повышением пенсионного возраста. 5 июля на митинг протеста в Петрозаводске собрались профактивисты Карелии и неравнодушные граждане. Кто не успел выразить свое несогласие вместе с профдвижением, смог сделать это 7 июля вместе с КПРФ – этот митинг был самым массовым за последние годы.

Напомним, что Законодательное собрание республики не рассматривало резолюции протестных акций и одобрило повышение пенсионного возраста подавляющим большинством голосов. "За" проголосовали депутаты фракций "Единой России" и ЛДПР – всего 24 голоса. Против выступили 7 депутатов от фракций КПРФ, "Яблоко" и "Справедливая Россия".

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Комментарии

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Горожанин
2018-07-16 16:30:58
Никакие профсоюзы и большевики за вас ходить с плакатами не будут, давайте - ка сами! И от имени народа зря выступаете, не уполномачивал вас народ на это
Справедливорос
2018-07-16 15:14:11
Такие как ...осенков и ему подобные лидеры должных днями ходить по улицам городов и и деревень с плакатами и отстаивать интересы , оплачивающих их сытое существование , трудящихся , а не задницу по кабинетам отсиживать
Кирюха непутёвый
2018-07-16 15:02:20
А чо остальные то профсоюзы и большевики спят в районах и уснули в Петрозаводске . Засветились у народа и опять в лежбище , спать и тунеядствовать .
Гость
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