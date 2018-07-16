В Карелии пройдет еще один митинг против повышения пенсионного возраста

Акцию в Беломорске проведут местные профсоюзные активисты.

Беломорские активисты профсоюза работников жизнеобеспечения совместно с координатором Союза организаций профсоюзов Карелии в Беломорском районе Василием Куслием проведут акцию протеста против повышения пенсионного возраста, сообщает пресс-служба карельских профсоюзов. Об акции, которая состоится 28 июля на морошковой поляне в 12.00, уже уведомлена городская администрация. Возражений нет. Митинг заявлен на 50 человек.

Напомним, что общественность Карелии дважды высказала несогласие с предлагаемым повышением пенсионного возраста. 5 июля на митинг протеста в Петрозаводске собрались профактивисты Карелии и неравнодушные граждане. Кто не успел выразить свое несогласие вместе с профдвижением, смог сделать это 7 июля вместе с КПРФ – этот митинг был самым массовым за последние годы.

Напомним, что Законодательное собрание республики не рассматривало резолюции протестных акций и одобрило повышение пенсионного возраста подавляющим большинством голосов. "За" проголосовали депутаты фракций "Единой России" и ЛДПР – всего 24 голоса. Против выступили 7 депутатов от фракций КПРФ, "Яблоко" и "Справедливая Россия".