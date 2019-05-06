В Карелии пройдет фестиваль деревянной скульптуры

В Лахденпохье состоится Международный фестиваль деревянной скульптуры "Древо жизни-2019", сообщили в управлении по туризму Карелии.

Фестиваль пройдет с 4 по 8 июня.

Лучшие резчики международного уровня из разных регионов России, Белоруссии, Финляндии будут бороться за главный приз в 70 тысяч рублей. В течение пяти дней мастера продемонстрируют умения по созданию скульптур из дерева.

Гости фестиваля в режиме реального времени смогут наблюдать, как дерево становится произведением искусства, а также поучаствуют в мастер-классах.

8 июня между скульпторами состоится часовой блиц-турнир по скоростной резьбе бензопилой на свободную тему, после которого состоится аукцион по продаже скульптур.

Вход на фестиваль свободный.