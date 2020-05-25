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В Карелии пройдет интернет-месячник по борьбе с наркоманией

Новости. Общество
18:40, 26 Мая 2020
фото: коллаж Столица на Онего
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Цель акции – привлечение внимания граждан к проблеме наркомании, а также пропаганда здорового образа жизни, сообщили в МВД Карелии.

С 26 мая по 26 июня на территории республики пройдут мероприятия антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.

С учетом действующих ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой все мероприятия будут носить дистанционный характер. Запланировано проведение конкурсов, семинаров, а также видеолекторий по заявленной тематике.

Ранее троих наркоманов задержали в лесу на Древлянке.

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Комментарии

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кир
2020-05-26 19:02:24
Блеф, пока не будет расстрелов за наркотики.
Гость
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