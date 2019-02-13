В Карелии пройдет конкурс на самые благоустроенные населенные пункты

Победители конкурса получат материальное вознаграждение, сообщили в Минстрое Карелии.

В 2019 году конкурс будет проходить в двух категориях: первая – города и районные центры Карелии (всего 18), вторая – поселки городского типа, села и деревни, расположенные в республике.

Победители будут выбираться исходя из общего состояния благоустройства, по итогам "уборочной кампании", активности жителей по участию в субботниках, в различных проектах благоустройства, содержания контейнерных площадок и т.д.



Сайт правительства Карелии

Населенные пункты, занявшие первые места, получат переходящий кубок. Кроме этого, в каждой из категорий за первые три места предусмотрен денежный приз. Общая сумма вознаграждения – 3 млн рублей. Деньги предусмотрены в бюджете республики.

Итоги конкурса будут подведены в июне.