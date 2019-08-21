В Карелии пройдет правовой марафон для юных мотоциклистов

В сентябре карельские школьники пройдут специальную подготовку по мотовелобезопасности, сообщили в ГИБДД Карелии.

В сентябре в республике стартует специальная обучающая программа по правовым аспектам владения, распоряжению и управлению мототранспорными средствами для подростков от 13 до 18 лет – "Скутер – это серьезно. Правовой марафон". Лекции пройдут в 133 школах всех 18 районов Карелии.

Учебный план разработан Геннадием Мазовым – квалифицированным юристом-практиком, представителем Карельского отделения мотоклуба «Северный народ» и мотоциклистом с многолетним стажем. Концепция занятий (их будет проводить автор проекта) строится на просмотре видеофильма, освещающего проблемные ситуации, в которые чаще всего попадают подростки, управляя двухколесным транспортом. Учитывая стремительное развитие технического прогресса, в программу включены не только вопросы управления традиционными видами мототранспорта (мотоциклами, мопедами, скутерами), но и современными средствами передвижения, такими как электросамокатами, гироскутерами, моноколесами и другими скоростными новинками.