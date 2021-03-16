В Карелии пройдет приключенческая лыжная гонка через Онего - победителей ждут замороженные медали

Старт участникам марафона будет дан на острове Кижи, а финишируют они на набережной Онежского озера, сообщается на сайте правительства Карелии.

Экстремальный лыжный марафон "КИЖИ SKI x-RACE" впервые состоится 20 марта. Стартуют участникам с острова Кижи, а финишируют на набережной Онежского озера.

На непростой лыжный трек в 63,5 км "КИЖИ SKI x-RACE" выйдут 27 участников из восьми регионов России.

Мероприятие носит приключенческий характер: поездка на воздушной подушке, экскурсия по музею-заповеднику, ужин в ресторане и вмороженная в лед Онежского озера медаль финишера, которая оттает от тепла свечи.

Лед, наст, снег, торосы и трещины во льду будут встречаться на пути лыжников. Отдельное внимание уделено безопасности перемещения участников − сопровождение снегоходами, мобильные пункты питания и обогрева на озере должны минимизировать риски.