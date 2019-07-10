В Карелии пройдут парусные соревнования

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Старт трёхдневной регате "Кубок острова Суйсари – 2019" будет дан 12 июля, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Парусные соревнования 12-14 июля проводит Петрозаводский городской клуб любителей водного туризма, который в этом году отмечает свое 50-летие.
12 июля в 18.00 - начало регаты. Участники маршрутной гонки обогнут остров Монак и будут держать курс на северную оконечность острова Суйсари. Второй день соревнований яхтсмены проведут в акватории Кондопожской губы Онежского озера между губой Глубокой острова Суйсари, островами Лайв и банкой Мышьей. 14 июля спортсмены вернутся.
Более подробная информация о гонках на сайте Клуба любителей водного туризма.
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