В Карелии пройдут парусные соревнования

Старт трёхдневной регате "Кубок острова Суйсари – 2019" будет дан 12 июля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Парусные соревнования 12-14 июля проводит Петрозаводский городской клуб любителей водного туризма, который в этом году отмечает свое 50-летие.

12 июля в 18.00 - начало регаты. Участники маршрутной гонки обогнут остров Монак и будут держать курс на северную оконечность острова Суйсари. Второй день соревнований яхтсмены проведут в акватории Кондопожской губы Онежского озера между губой Глубокой острова Суйсари, островами Лайв и банкой Мышьей. 14 июля спортсмены вернутся.

Более подробная информация о гонках на сайте Клуба любителей водного туризма.