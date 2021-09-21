В Карелии пройдут соревнования по популярному «парковому» ориентированию

В Марциальных Водах 3 октября пройдут ХII соревнования по спортивному ориентированию «Карелия Парк Тур», сообщили в Министерстве образования и спорта Карелии.

В последние годы всё большую популярность приобретают забеги ориентировщиков на спринтерских дистанциях. Этот вид спортивного ориентирования и получил название «парковое».

Каждый спортивный сезон «Карелия Парк Тур» меняет локации. Впервые соревнования состоялись в посёлке Пряжа в 2007 году. Затем «Карелия Парк Тур» принимали Кондопога, Олонец, Сортавала, Лахденпохья, Питкяранта, Медвежьегорск, Ведлозеро, Рускеала и Шёлтозеро.

В этот раз соревнования впервые пройдут на первом российском курорте Марциальные воды. Задуманы они как своеобразный мастер-класс с участием сильнейших спортсменов в этом виде спорта, отобранных по итогам предварительных соревнований. Участники разыграют чемпионские звания и призы.

По завершению соревнований сильнейших, попробовать свои силы в спортивном ориентировании смогут все желающие. Начнутся соревнования в 12.00 в воскресенье, 3 октября.

«Открытый класс» будет организован в десяти возрастных категориях.

Помимо соревновательной части, участников ждёт знакомство с экспозицией музея первого Российского курорта.