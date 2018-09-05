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Новости. Общество
11:09, 05 Сентября 2018

В Карелии прокуратура наказала женщину, обматерившую детей

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В Пудожском районе местная жительница получила штраф за то, что ругалась матом на соседей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратурой Пудожского района рассмотрены две жалобы жителей поселка Пудожгорский на оскорбления со стороны соседки.

Установлено, что в мае жительница поселка из личной неприязни высказала оскорбительные нецензурные выражения в адрес двоих несовершеннолетних детей, а через десять дней в нецензурной форме оскорбила свою пожилую соседку.

Указанные факты были подтверждены в ходе проверки, в связи с чем прокуратура возбудила в отношении правонарушительницы два дела об административных правонарушениях.

Совокупность собранных материалов оказалась достаточной для признания мировым судьей данной гражданки виновной в совершении двух административных правонарушений, за каждое из которых назначено наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей.

Пудожским районным судом решения мирового судьи оставлены без изменения.

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