В Карелии прокуратура пригрозила уголовным преследованием за холод в Суоярви

Жители мерзнут в своих квартирах из-за снижения параметров отопления в котельной, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, в минувший четверг, 27 декабря, в домах жителей Суоярви температура воздуха не поднималась выше 15 градусов.

Котельная ООО "ПитэрПит", которая помимо жилого фонда отапливает суоярвскую среднюю школу, два детских сада, спортивную школу и школу искусств, снизила параметры отопления.

Прокуратура взяла ситуацию под особый контроль. Она пригрозила филиалу уголовной ответственностью угрозу наступлении тяжких последствий, связанных с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также невозможности реализации конституционных прав на жилище, образование, получение необходимой медицинской и социальной помощи.