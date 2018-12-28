В Карелии прокуратура пригрозила уголовным преследованием за холод в Суоярви

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Жители мерзнут в своих квартирах из-за снижения параметров отопления в котельной, сообщили в прокуратуре Карелии.
Напомним, в минувший четверг, 27 декабря, в домах жителей Суоярви температура воздуха не поднималась выше 15 градусов.
Котельная ООО "ПитэрПит", которая помимо жилого фонда отапливает суоярвскую среднюю школу, два детских сада, спортивную школу и школу искусств, снизила параметры отопления.
Прокуратура взяла ситуацию под особый контроль. Она пригрозила филиалу уголовной ответственностью угрозу наступлении тяжких последствий, связанных с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также невозможности реализации конституционных прав на жилище, образование, получение необходимой медицинской и социальной помощи.
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