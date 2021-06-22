В Карелии прокуратура выявила нарушения прав многодетных семей

В ходе проверки предоставления многодетным семьям земельных участков для жилищного строительства были выявлены значительные нарушения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Заседание коллегии прокуратуры Карелии, на котором были подведены итоги проверки предоставления многодетным семьям земельных участков, состоялось 22 июня 2021 года.

Коллегия отметила многочисленные нарушения законодательства в этой сфере, выявленные в ходе проверки.

Нарушались права многодетных семей на получение земельных участков, сроков и порядка предоставления многодетным семьям в собственность участков для жилищного строительства, имелись факты необоснованного отказа в признании семей имеющими право на получение участков.

В Карелии сформированы более 300 земельных участков для предоставления их многодетным семьям, при этом необходимая для жилищного строительства инфраструктура фактически отсутствует.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура республики направила в адрес правительства Карелии представление об устранении нарушений.

Также было решено провести «горячую линию» для граждан, желающих сообщить о нарушении их прав. Горячая линия состоится 28 июня 2021 года с 11.00 до 13.00. Телефон «горячей линии» — 8 (8142) 354-596.