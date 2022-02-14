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В Карелии прокуратура заступилась за пенсионерку, замерзавшую в квартире из-за сгнившего окна

Новости. Общество
12:42, 16 Февраля 2022
фото: © palese.by

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В Кондопожском районе прокуратура защитила права пенсионерки, заменившей окно в муниципальной квартире за свой счет.

В ноябре 2021 года пенсионерка, ветеран труда обратилась в администрацию Кондопожского района с заявлением о возмещении затрат, понесенных ею как нанимателем муниципального жилого помещения в связи с заменой окна. Пенсионерка заплатила за новое окно более 18 000 рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Администрация района, собственник жилого помещения, ответила женщине, что денег на проведение капремонта в муниципальном жилье в бюджете поселения на 2021 год нет. Кроме того, власти заявили о нецелесообразности выполнения работ в доме пенсионерки, поскольку он признан аварийным и должен пойти под снос.

Женщина обратилась за помощью в прокуратуру. В ходе проверки установлено, что окно в муниципальной квартире полностью сгнило, из-за этого здесь было очень холодно, иного жилья у пенсионерки нет.

«Вследствие того, что обязанность по капительному ремонту муниципального имущества органом местного самоуправления исполнена не была и замена оконного блока произведена заявительницей самостоятельно за счет личных денежных средств, у нее возникло право требовать компенсации произведенных расходов у администрации района. С учетом изложенного прокуратура района в интересах женщины направила в суд исковое заявление к администрации с требованием о компенсации произведенных жительницей расходов на замену окна», — рассказали в ведомстве.

Суд поддержал требования прокурора. Администрация района обязана выплатить пенсионерки 18 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее прокурор на севере Карелии обязал местные власти оборудовать медкабинеты в детсадах и школах.

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