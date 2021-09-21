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В Карелии прокурор заглянул в кастрюли заключенных

Новости. Общество
15:55, 28 Сентября 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

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Республиканский прокурор Дмитрий Харченков посетил с рабочим визитом исправительную колонию №9.

28 сентября прокурор Республики Карелия Дмитрий Харченков и старший помощник прокурора по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Андрей Аверин посетили исправительную колонию № 9 Петрозаводска. Об этом информирует УФСИН.

Сообщается, что представители надзорного ведомства обошли жилые помещения, столовую, комнату длительных свиданий, производственную зону. Харченков и Аверин ознакомились с материально-техническим оснащением, интересовались вопросами медицинского обеспечения, условиями труда, питания, оказания психологической помощи осужденным, а также организацией воспитательной работы в учреждении.

Представители прокуратуры побеседовали с осужденными.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник Карелии, осужденный за взятку, запел в колонии.

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Комментарии

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Русский
2021-09-28 16:26:14
Лучше бы в зизо заглянул и поинтересовался, почему осужденный за педофилию рецидивист дмитриев до сих пор прохлаждается в сизо, а не отбывает наказание на строгом режиме по приговору суда.
Mike
2021-09-28 16:19:10
Прокурор Харченков заглянул и оценил, как харчуются заключенные?)
Изя
2021-09-28 16:07:05
Лучше бы к региональным чинушам в " кастрюли" заглянул , что едят и чем живут ))) :)
Гость
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