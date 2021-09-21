В Карелии прокурор заглянул в кастрюли заключенных

Республиканский прокурор Дмитрий Харченков посетил с рабочим визитом исправительную колонию №9.

28 сентября прокурор Республики Карелия Дмитрий Харченков и старший помощник прокурора по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Андрей Аверин посетили исправительную колонию № 9 Петрозаводска. Об этом информирует УФСИН.

Сообщается, что представители надзорного ведомства обошли жилые помещения, столовую, комнату длительных свиданий, производственную зону. Харченков и Аверин ознакомились с материально-техническим оснащением, интересовались вопросами медицинского обеспечения, условиями труда, питания, оказания психологической помощи осужденным, а также организацией воспитательной работы в учреждении.

Представители прокуратуры побеседовали с осужденными.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник Карелии, осужденный за взятку, запел в колонии.