Экс-чиновник Карелии, осужденный за взятку, запел в колонии (ВИДЕО)

Бывший председатель Государственного контрольного комитета Виталий Галкин, осужденный за взяточничество, выступит на конкурсе тюремной самодеятельности «Калина красная».

Для участия в конкурсе тюремной самодеятельности Виталий Галкин записал целый клип на песню о весне. В Сети уже появился короткий ролик с композицией, где Галкин в окружении других осужденных исполняет песню: «Весна идет — душа поет».

Судя по видео, настроение у Виталия Галкина хорошее, хотя до окончания его срока заключения еще 9 лет.

Напомним, экс-чиновник отбывает наказание в колонии Республики Коми. 28 февраля 2018 года Петрозаводский городской суд приговорил Виталия Галкина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 4 млн рублей. Прокуратура потребовала для подсудимого 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа. В суде Галкин полностью признал вину.

В суде было доказан, в 2016 году председатель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства в обмен на денежное вознаграждение. За взятки они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.