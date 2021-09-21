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Экс-чиновник Карелии, осужденный за взятку, запел в колонии (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:59, 24 Сентября 2021
фото: коллаж: © «Столица на Онего», архив; кадр из видео © readovka.news

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Бывший председатель Государственного контрольного комитета Виталий Галкин, осужденный за взяточничество, выступит на конкурсе тюремной самодеятельности «Калина красная».

Для участия в конкурсе тюремной самодеятельности Виталий Галкин записал целый клип на песню о весне. В Сети уже появился короткий ролик с композицией, где Галкин в окружении других осужденных исполняет песню: «Весна идет — душа поет».

Судя по видео, настроение у Виталия Галкина хорошее, хотя до окончания его срока заключения еще 9 лет. 

Напомним, экс-чиновник отбывает наказание в колонии Республики Коми. 28 февраля 2018 года Петрозаводский городской суд приговорил Виталия Галкина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 4 млн рублей. Прокуратура потребовала для подсудимого 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа. В суде Галкин полностью признал вину.

В суде было доказан, в 2016 году председатель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства в обмен на денежное вознаграждение. За взятки они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2021-09-24 10:33:56
Нелидов то же хорошо пел , да и Парфенчиков поет не хуже . Ансамбль надо создавать , лучше у Галкина .
петюня
2021-09-24 10:17:27
Ночной фотограф продолжает отсиживаться в сизо, не встал на путь исправления и упорно не желает принимать участие в художественной самодеятельности коллектива. /из характеристики на УДО /
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