В Карелии пропала 17-летняя девушка

В Прионежском районе 17-летняя жительница Деревянки вышла из дома 1 декабря и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции по Прионежскому району разыскивают Анастасию К. 2001 года рождения, которая вечером 1 декабря ушла из дома, расположенного в поселке Деревянка Прионежского района, и до настоящего момента не вернулась.

Приметы: на вид 17 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы длинные, окрашены в темный тон, глаза карие, нос большой.

Была одета: в темно-синюю матерчатую куртку с капюшоном, вязаную темно-синюю шапку с помпоном, обута в черные полуботинки. При себе имела паспорт, мобильный телефон в корпусе серебристого цвета.

Просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщать значимые сведения по телефонам в Петрозаводске: (814-2) 57-96-16, 73-90-22 или 02.