В Карелии пропала 86-летняя пенсионерка, страдающая потерей памяти

В Пряжинском районе ищут бабушку, которая ушла из дома в воскресенье и пропала.
Как сообщается в паблике «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия, пропала Вера Степановна Б. 86 лет из деревни Кудама Пряжинского района. С 26 июня ее местонахождение неизвестно. Возможна потеря памяти.
Приметы: рост 160, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.
Одежда: фиолетовая кофта, черные брюки. Белый платок.
При себе имела палки для скандинавской ходьбы.
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