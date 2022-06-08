В Карелии пропала 86-летняя пенсионерка, страдающая потерей памяти

В Пряжинском районе ищут бабушку, которая ушла из дома в воскресенье и пропала.

Как сообщается в паблике «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия, пропала Вера Степановна Б. 86 лет из деревни Кудама Пряжинского района. С 26 июня ее местонахождение неизвестно. Возможна потеря памяти.

Приметы: рост 160, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Одежда: фиолетовая кофта, черные брюки. Белый платок.

При себе имела палки для скандинавской ходьбы.