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Новости. Происшествия
15:39, 18 Июля 2019
фото: @ РИА Новости / Константин Чалабов

В Карелии пропали два туриста из Москвы

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Байдарочники поплыли с озера Пиземское Лоухского района 8 июля, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска устанавливается местонахождение жителей Москвы: 28-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. 8 июля они  вышли на байдарке с озера Пиземское Лоухского района, затем вдоль берега Белого моря должны были добраться до деревни Пулонга Лоухского района. В байдарке также может находиться маленькая собака. 

В полиции Лоухского района сообщили, что туристы последний раз выходили на связь 8 июля. Родственники подали заявлением о пропаже 16 июля. 

Всех лиц, располагающих информацией о месте нахождения разыскиваемых, полиция просит незамедлительно сообщать значимые сведения по телефонам в Лоухском районе Карелии: 8-921-450-1990, (814-39)5-90-70.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-07-18 16:35:20
Скорее всего, утонули. Отчаянные люди.
однозначно
2019-07-18 15:56:24
Нефиг шастать
кир
2019-07-18 15:43:22
Ещё попались бедолаги. :)
Гость
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