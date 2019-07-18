В Карелии пропали два туриста из Москвы

Байдарочники поплыли с озера Пиземское Лоухского района 8 июля, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска устанавливается местонахождение жителей Москвы: 28-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. 8 июля они вышли на байдарке с озера Пиземское Лоухского района, затем вдоль берега Белого моря должны были добраться до деревни Пулонга Лоухского района. В байдарке также может находиться маленькая собака.

В полиции Лоухского района сообщили, что туристы последний раз выходили на связь 8 июля. Родственники подали заявлением о пропаже 16 июля.

Всех лиц, располагающих информацией о месте нахождения разыскиваемых, полиция просит незамедлительно сообщать значимые сведения по телефонам в Лоухском районе Карелии: 8-921-450-1990, (814-39)5-90-70.