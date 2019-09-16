В Карелии прошел фестиваль экологии и энергоэффективности "ВместеЯрче" (ФОТО, ВИДЕО)

На базе уникального молодежного образовательного центра в деревне Маткачи в Прионежском районе 13 сентября прошел всероссийский фестиваль экологии и энергоэффективности #Вместеярче.

Энергетики "ТГК-1" совместно со специалистами Республиканского центра развития дополнительного образования "Ровесник" рассказали учащимся пятых – десятых классов, откуда берется электричество и тепловая энергия и как с ними правильно обращаться.



© Арина Степенная

— Сегодня мы говорили со школьниками о том, как вырабатывается электрическая и тепловая энергия на примере гидроэлектростанций и теплоэлектроцентрали, как она поступает в дома и почему так важно бережно относиться к экологии и природным ресурсам. Мы провели интересный экологический квест с занимательными вопросами; подготовили ребусы и анаграммы. Пять команд по 6-7 человек в течение часа боролись за звание самой интеллектуальной команды и с интересом решали поставленные задачи, — отметила Анна Ефимович, начальник экологического сектора филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1".



© Арина Степенная

После небольшого экскурса в историю гидроэнергетики школьникам рассказали об уникальном доме, который гостеприимно принял фестиваль #ВместеЯрче. Загородный дом в деревне Маткачи был выбран площадкой для фестиваля экологии и энергоэффективности неслучайно. Именно здесь установлена система возобновляемой энергетики. В нее входят солнечные панели, солнечные коллекторы и тепловые насосы, способные обеспечить помещению дополнительное отопление и горячую воду. Система в течение нескольких часов может поддерживать автономное существование центра.

— Уникальный молодежный образовательный центр в деревне Маткачи — это доступная для школьников Петрозаводска база, на которую можно приехать и провести время на природе, реализуя различные программы, — рассказал Илья Овчинников, методист центра "Ровесник".

Всем гостям фестиваля на память вручили красочные открытки с изображением Кондопожской ГЭС ПАО "ТГК-1" и советами об энергосбережении, а самым активным и любознательным – ценные подарки и призы.



© Арина Степенная

О том, как прошел фестиваль экологии и энергоэффективности #Вместеярче, смотрите фоторепортаж и видеосюжет.