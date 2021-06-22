В Карелии психологи лечат наркоманов за решеткой с помощью фильмотерапии

Психологи ЛИУ-4 используют фильмотерапию в качестве одного из способов профилактики наркотической зависимости у осужденных.

Психологи ФКУ ЛИУ-4 в работе с осужденными, имеющими химические зависимости, используют фильмотерапию, направленную на коррекцию морально-нравственных ценностей осужденных. Об этом информирует УФСИН.

Специалисты используют видеоматериал, представленный общественной организацией «Общее дело» — «Секреты манипуляции. Наркомания и вред наркотиков».

«Наркотики. Секреты манипуляции» — документальный фильм, направленный на профилактику употребления наркотических веществ в молодежной среде, а также на популяризацию идей личностного роста и ответственной гражданской позиции, что является важным шагом на пути успешной ресоциализации осужденного к жизни на свободе, сообщает УФСИН.

«Мы считаем, что основной целью работы с осужденными, имеющими наркотическую зависимость, является изменение стереотипа мышления по отношению к наркотикам, и в первую очередь, в пользу понимания того, что их употребление несовместимо с полноценной, здоровой и счастливой жизнью как на уровне отдельно взятой личности, семьи, так и общества в целом», — комментирует начальник психологической лаборатории ЛИУ-4 Кондратова Ирина.

Ранее сообщалось, что представители агентства занятости населения Медвежьегорского района провели «Школу подготовки осужденных к освобождению» в РБ-2.