В Карелии работают 5 ледовых переправ

Сотрудники МЧС открыли 2 пешеходных и 3 автомобильных ледовых переправы.

Всего на Территории Республики Карелия, как и планировалось, открыты и функционируют 5 ледовых переправ, из них: 2 пешеходные и 3 автомобильные.

Одна автомобильная переправа находится в Кемском районе на реке Кемь и две в Пудожском районе на реках Водла и Колода. Что касается пешеходных переправ, то они располагаются в Пудожском районе на реке Водла между поселком Подпорожье и деревней Афанасьевской, между поселками Стеклянное и Шальский.