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В Карелии работник компании сделал бизнес благодаря топливной карте работодателя

Новости. Криминал
11:58, 12 Августа 2022
фото: © media.gazprom-neft.ru, тематическая иллюстрация

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В Кондопоге мужчина, заправлявший бензином чужие автомобили за счет своей компании, стал фигурантом уголовного дела о растрате.

В кондопожскую полицию обратился представитель коммерческой организации. Он сообщил, что один из работников, используя служебное положение, причинил материальный ущерб фирме, сообщили в МВД Карелии.

В ситуации разобрался участковый. Выяснилось, что некоторым работникам компании выданы корпоративные топливные карты. Один из этих «счастливчиков» на протяжении нескольких недель приезжал на АЗС и предлагал находившимся там автовладельцам приобрести бензин по заниженной стоимости. Тем, кто соглашался, он заправлял автомобиль за счет средств фирмы, оговоренные ранее меньшие суммы получал наличными. Полученные таким образом деньги мужчина тратил на личные нужды.

В результате 35-летний подозреваемый за счет организации оплатил порядка 465 литров топлива. Причиненный ущерб превысил 22 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант признался в содеянном. Предприимчивому работнику грозит до двух лет колонии. Дознание по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, экс-глава поселения в Карелии получил «условку» за растрату средств, выделенных на пожарный пирс.

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