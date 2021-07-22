В Карелии работник магазина перед увольнением забрал все деньги из сейфа

В Сегеже работник магазина в последний день перед увольнением самостоятельно вознаградил себя за труд, забрав выручку из сейфа, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Сегежского района поступила информация о том, что в ходе пересчёта наличности в одном из сетевых магазинов города была выявлена недостача 35,5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что день похитил бывший работник организации — 21-летний ранее судимый местный житель.

По версии следствия, в свой предпоследний трудовой день, пока коллеги не видят, молодой человек открыл имевшимся у него ключом сейф, в котором хранилась выручка, завладел наличными и продолжил работать как ни в чём не бывало. Похищенное житель Сегежи спрятал дома, а потом потратил на личные нужды уже после увольнения.

Подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.