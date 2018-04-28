15:08, 28 Апреля 2018
В Карелии работодатели получат компенсацию для создания рабочих мест для инвалидов
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Управление труда и занятости Карелии в 2018 году выплатит работодателям компенсации для создания 30 рабочих мест для инвалидов, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно законодательству, для работодателей предусмотрена компенсация на оборудование рабочих мест в размере 100 тыс. рублей и частичная компенсация заработной платы трудоустроенным инвалидам на период до трех месяцев с начала трудоустройства.
В 2018 году на эти цели из бюджета республики будет выделено 4,1 млн. рублей.
Подробнее о выплатах работодателям читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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