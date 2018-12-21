В Карелии работодатели задолжали сотрудникам около 400 тысяч рублей

Зарплату не получили 11 работников предприятия "Жилсервис", сообщили в Роструде Карелии.

Инспекторы в ходе проверки Муниципального унитарного предприятия "Жилсервис" выявили задолженность по выплате зарплаты 11 работникам предприятия за вторую часть октября и ноябрь в размере 393, 8 тысяч рублей.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы.