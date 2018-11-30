В Карелии районные дома культуры получат 13 миллионов на развитие

Стали известны победители конкурса среди муниципальных образований на получение субсидий на развитие материально-технической базы домов культуры.

В 2019 году 10 домов культуры в районах республики смогут рассчитывать на субсидию. Средства в размере 13,033 млн руб. выделены в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" и в рамках подготовки к празднованию 100-летия Республики Карелия из федерального бюджета. При этом в софинансировании субсидий будут участвовать и местные бюджеты – доля их средств должна составлять не менее 5% от общего объема бюджетных ассигнований, пишет на своей странице в "Вконтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

Победителями конкурса стали Централизованная клубная система Калевальского муниципального района (Дом культуры в п. Боровой), Деревянский дом культуры, Ладвинский дом культуры, Пайский дом культуры из Прионежского района, Лоухский дом культуры, Медвежьегорский городской центр культуры и досуга и Повенецкий библиотечно-досуговый центр, Олонецкий центр творчества и досуга, Питкярантский городской дом культуры, Поросозерский Центр досуга из Суоярвского района.

Самую внушительную сумму - 3 млн 50 тыс. руб. - получит Медвежьегорский городской центр культуры и досуга. Самая скромная субсидия будет выделена Олонецкому центру творчества и досуга – 153,6 тыс. руб. Остальные "очаги культуры" в районах получат от 740 тыс. до 1 млн 700 тыс. руб.