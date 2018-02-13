В Карелии расширят список предпринимателей, которым разрешат выйти на налоговые каникулы

Правительство Карелии предлагает расширить перечень видов деятельности малого бизнеса, которым разрешено работать по патентной системе налогообложения и воспользоваться налоговыми каникулами.

Законопроект о внесении соответствующих поправок в региональное законодательство рассмотрел сегодня комитет по бюджету и налогам парламента Карелии.

По словам заместителя министра финансов Карелии Александр Грищенкова, планируется дополнить перечень 23 видами бытовых услуг.

В приложении законопроекту перечислены, например, такие услуги, как зрелищно-развлекательные, физкультурно-оздоровительные, по пошиву одежды, ремонту музыкальных инструментов и ряд других.

Какие льготы предусмотрены для предпринимателей, которые оказывают такие услуги, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".