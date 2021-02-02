В Карелии растет число крайне тяжелых пациентов, заболевших коронавирусом

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 3 февраля, в стационарах находятся 611 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 536 - в состоянии средней тяжести, 64 тяжелобольных и 11 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее крайне тяжелых было 10 человек.

В ковид-центрах Карелии осталось 33,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом. Накануне этот показатель составлял 29,6%.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус обнаружен у 234 человек, умерли 4 пациента. Всего с начала пандемии инфицированы 36824 жителя республики, жертвами коронавируса стали 237 человек.