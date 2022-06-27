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В Карелии растет число спортсменов с ограниченными возможностями — тренируется каждый четвертый

Новости. Спорт
18:54, 28 Июня 2022

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В Карелии люди с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься настольным теннисом, плаванием, ориентированием, лыжными гонками, стрельбой и другими видами спорта.

Развитие адаптивной физкультуры и адаптивного спорта — одно из приоритетных направлений государственной политики.

Как отмечают в республиканском министерстве образования и спорта, число тех, кто пользуется этой возможностью, постоянно растет и превышает общероссийский уровень. 

«В настоящее время это 23% от общей численности указанной категории населения, что на 2,7% выше по сравнению с данным показателем по Российской Федерации (20,3%), а ожидаемым результатом реализации Программы является увеличение данного индикатора до 30,0%», — говорят представители министерства. 

В прошлом году двое жителей Карелии стали мастерами спорта — России и международного класса.

В Петрозаводске есть четыре центра, на которых тренируются паратлеты. Базы для тренировок предоставляет Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), Водноспортивный центр «Акватика», Республиканский спортивный центр «Курган», Центральный стадион «Спартак». В них созданы самые комфортные условия для качественных и продуктивных тренировок.

Повышению интереса к таким видам спорта способствует регулярное проведение в республике спортивных и физкультурных мероприятий среди инвалидов. Так, в прошлом году Карелия пополнилась одним мастером спорта России и одним мастером спорта России международного класса. 

Осенью спортивный мир ждет крупное событие — Россия проведет Паралимпийские игры под названием «Мы вместе. Спорт» в Сочи со 2 по 9 октября. В соревновательную программу заявлено 9 видов спорта: лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы. Об этом сообщила пресс-служба Правительства России.

«Летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием, который пройдет под эгидой движения „Мы вместе. Спорт“. Популярность зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске подтверждает их актуальность, в том числе для иностранных команд. В летних играх в Сочи планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе 150 из них — представители Белоруссии, Армении и Туркменистана. Конечно, идет взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран — ШОС, БРИКС и СНГ», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Игры пройдут на спортивных объектах Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг-Спорт» (легкая атлетика, настольный теннис, фехтование, футбол, тхэквондо), спортивного комплекса «Юность» (шашки, шахматы, стрельба из лука) и гостиничного комплекса «Гранд Отель Поляна» ГТЦ «Газпром» (плавание).

 

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