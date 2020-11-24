В Карелии растет число тяжелых пациентов с коронавирусом

В стационарах республики находится 64 больных COVID-19, состояние которых оценивается медиками как тяжелое.

По данным на 25 ноября, в стационарах находятся 715 жителей Карелии, заболевших коронавирусом. Из них 642 - в состоянии средней тяжести, 64 тяжелобольных и 9 человек подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Сутками ранее тяжелых пациентов было 49, а кране тяжелых - 13.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 34,2,6%. Накануне этот показатель был на уровне 37,8%.

Ранее сообщалось, что за сутки в Карелии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 351 человека.