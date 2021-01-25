В Карелии растет число тяжелых пациентов, заболевших коронавирусом

За сутки общее число тяжелых пациентов, проходящих лечение в ковид-центрах, увеличилось до 121, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 26 января, в стационарах находятся 703 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 569 - в состоянии средней тяжести, 121 тяжелобольных и 13 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее было 112 тяжелых и 10 крайне тяжелых.

В ковид-центрах Карелии осталось 24,2% свободных коек для лечения больных коронавирусом. Накануне этот показатель составлял 27,3%.

Ранее сообщалось, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 241 человека. Всего инфицировано за время пандемии 34938 человек. За сутки умерли трое петрозаводчан. Жертвами коронавируса стали 217 жителей республики.