В Карелии растет популярность разведения кроликов и пчел

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Сельскохозяйственные организации и население Карелии за последние 10 лет значительно сократили поголовье крупного рогатого скота и птицы – более популярным становится разведение свиней, овец, коз, кроликов и пчел.
За 10 лет поголовье кроликов выросло на 1,6 тысячу и в 2017 году достигло 11 тысяч. Количество пчелосемей увеличилось на 0,2 тысячи штук и достигло 0,9 тысяч в 2017 году.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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