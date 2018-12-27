В Карелии растет популярность разведения кроликов и пчел

Сельскохозяйственные организации и население Карелии за последние 10 лет значительно сократили поголовье крупного рогатого скота и птицы – более популярным становится разведение свиней, овец, коз, кроликов и пчел.

За 10 лет поголовье кроликов выросло на 1,6 тысячу и в 2017 году достигло 11 тысяч. Количество пчелосемей увеличилось на 0,2 тысячи штук и достигло 0,9 тысяч в 2017 году.

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