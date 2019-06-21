В Карелии растет задолженность по зарплате

Размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях обследуемых видов экономической деятельности Карелии вырос за месяц на 4,3%.

По данным Карелиястата, сумма долга по состоянию на 1 июня достигла 62,4 млн рублей.

Численность работников, перед которыми имеется задолженность, составила 1666 человек.

Задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не выявлено.

Почему возникла задолженность, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".