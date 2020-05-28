В Питкярантском районе завершается строительство нового моста (ФОТО)

Современный мост на основе металлических конструкций свяжет в июне берега через реку Янисйоки в поселке Хийденсельга Питкярантского района, сообщили в Минтрансе Карелии.

Как пояснил первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин, мост в Хийденсельге – одна из четырех новых переправ, которые появятся в ближайшее время в разных районах Карелии.

"Из Дорожного фонда республики Ляскельскому сельскому поселению выделена субсидия. В этом году на строительство мостовых сооружений направляется 63 миллиона: мосты будут строится также в поселке Амбарный Лоухского района, селе Нюхча Беломорского района, поселке Волома Муезерского района", – сообщил замминистра.



Возведением переправы в Хийденсельге занимаются специалисты ООО СК "Мост". Директор предприятия Андрей Гураль рассказал, что мост будет введен в строй в ближайшее время.

"80 процентов работ, основные из которых забивка свай, уже выполнено. Планируем закончить объект в середине июня", – констатировал Андрей Гураль.



Интересно, что металлические понтоны, на которых держалась прежняя переправа, построены в конце 19 века на "Адмиралтейской верфи" Санкт-Петербурга – там же и тогда же, где возводился легендарный крейсер "Аврора".

"Старый мост доставлял большие неудобства. Понтоны протекали, приходилось откачивать из них воду, иначе сооружение опускалось и отставало от дороги. Это очень важный для нас объект, ведь поселок расположен на двух берегах реки, и еще одной дороги на другой берег нет", – отметила заместитель главы Ляскельского сельского поселения Светлана Мошнина.