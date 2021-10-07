В Карелии разыскивают без вести пропавшего в мае мужчину (ФОТО)

Житель Петрозаводска уехал 3 мая на автомобиле Volkswagen Polo и пропал — полиция просит помочь в его поисках.

Как сообщили на сайте МВД, петрозаводская полиция разыскивает Дмитрия Александровича З., 1983 года рождения, который 3 мая 2021 года уехал на автомобиле Volkswagen Polo (М615УВ 10) из микрорайона Перевалка, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35-40 лет, нормального телосложения, рост 170-175 см, лысый. Был одет в синюю куртку-ветровку, чёрные спортивные брюки, обут в синие кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номеру телефона: 8 981 402 06 14.