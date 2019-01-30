В Карелии разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег

Полиция Пряжинского района устанавливает местонахождение мужчины, подозреваемого в краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Разыскивается Александр З., 1996 года рождения. Он подозревается в совершении кражи 7,5 тысяч рублей.

По имеющейся информации, разыскиваемый может находиться на территории Петрозаводска.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону 8-911-405-83-90.

Конфиденциальность гарантируется.