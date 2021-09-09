В Карелии разыскивают пропавшего без вести мужчину (ФОТО)

Житель Пряжи в июне 2021 года уехал из дома и пропал, полиция просит помочь в его поисках, сообщили в МВД Карелии.

Пряжинские полицейские устанавливает местонахождение пропавшего без вести Дмитрия Александровича Т., 1980 года рождения, проживавшего в поселке Пряжа. Уехал из дома в неизвестном направлении в июне 2021 года.

Приметы пропавшего: рост около 160 см., худощавого телосложение, волосы короткие светлые.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция Пряжинского района просит сообщить по телефонам: 8 81456 329 60, 8 911 663 69 20.