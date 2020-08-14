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В Карелии разыскивают пропавшего несколько дней назад мужчину (ФОТО)

Новости. Общество
13:10, 15 Августа 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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О местоположении жителя Кондопоги ничего не известно с 12 июля, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают местонахождение 51-летнего Андрея К. Последний раз его видели в Петрозаводске 12 июля.

Приметы: плотного телосложения, волосы русые.

Был одет в черную футболку, темно-синие брюки по бокам вертикальные полосы белого цвета и кроссовки.

© МВД Карелии

Может передвигаться автостопом между Петрозаводском и Кондопогой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кубарева Андрея Сергеевича, просят сообщать по телефонам: 8911-415-25-87, 8911-402-49-26, (88142)73-91-54 или 02.

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