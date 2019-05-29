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Новости. Происшествия
15:25, 29 Мая 2019
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

В Карелии нашли водителя, совершившего два ДТП за 20 минут

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Им оказался пенсионер из Повенца, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, 27 мая в 8.30 в Медвежьегорском районе на 610 км федеральной автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" водитель автомобиля Chevrolet Aveo (Т 275 НВ 4) выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. Травмы получила 62-летняя пассажирка отечественного автомобиля, ей оказана помощь.

Спустя 20 минут сбил  63-летнюю женщину.

В ходе розыскных мероприятий нарушитель был установлен, им оказался 62-летний житель  Повенца.  

Водитель будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.

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Комментарии

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йошкин кот
2019-05-29 16:44:52
какой шустрый "предпенсионер" :)
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