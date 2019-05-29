В Карелии нашли водителя, совершившего два ДТП за 20 минут

Им оказался пенсионер из Повенца, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, 27 мая в 8.30 в Медвежьегорском районе на 610 км федеральной автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" водитель автомобиля Chevrolet Aveo (Т 275 НВ 4) выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. Травмы получила 62-летняя пассажирка отечественного автомобиля, ей оказана помощь.

Спустя 20 минут сбил 63-летнюю женщину.

В ходе розыскных мероприятий нарушитель был установлен, им оказался 62-летний житель Повенца.

Водитель будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.